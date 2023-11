Az év legalacsonyabb számát produkálta a Counter-Strike

2023 végéhez közeledve a Counter-Strike játékosok száma az év legalacsonyabb szintjén áll, átlagosan kevesebben jelentkeznek be, mint idén bármikor, igaz az elmúlt 24 órában így is több mint egymillió játékost vonzott.

A Source 2-re való áttérés és a CS: GO lecserélése miatt a legutóbbi adatok alapján úgy tűnik, hogy a játékosok talán pihennek kicsit, hogy adjanak még egy kis időt a CS2-nek. A SteamDB-n a Counter-Strike átlagos játékosszáma az elmúlt 30 napban 722.397, ami aJanuárban, amikor még Global Offensivevel játszottunk, szintén elég sovány időszak volt, átlagosan 725.236 játékost vonzott. A Steam Charts adatai is hasonlót mutatnak: az elmúlt 30 napban átlagosan 720.371-en jelentkeztek be, míg januárban 726.150-en. Mindkét oldal megerősíti, hogy a május volt a Counter-Strike legforgalmasabb hónapja idén.Érdekesség, hogy 2022 hasonló időszakához képest a Counter-Strike játékosok száma valójában nőtt. Az elmúlt 30 napban magasabb volt az átlag és a csúcsérték, mint tavaly novemberben.