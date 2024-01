Az ESRB szerint is jön PS5-re és Xbox Series X/S-re a Little Nightmares: Enhanced Edition

Most már szemernyi kétségünk se legyen afelől, hogy rövidesen újabb platformokat hódíthat meg magának a Little Nightmares című cuki horrorjáték első epizódja, lévén egy kibővített változatban kilátásba került néhány új változat.

Történt ugyanis, hogy a South Africa's Film and Publication Board után az ESRB is bejegyezte, tehát jön a játék első részének egy több tekintetben is felújított, illetve kiegészített változata a közeli jövőben.Sajnos a Little Nightmares : Enhanced Edition tartalmáról még semmit sem tudunk, így azt sem, hogy miben különbözhet majd a korábbi kiadásoktól, de miután az ESRB is listára tűzte, azaz megvolt a korbesorolás, alighanem rövidesen mindent megtudhatunk róla.