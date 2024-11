Az eredeti tervek szerint alaposan felforgatta volna a sorozatot a Gears 6

Izgalmas hírek láttak napvilágot a Gears of War-sorozat folytatásáról, amiről úgy hírlik, hogy egy ideig készült, aztán a The Coalition egy teljesen más játékra fókuszálta az erőforrásait, és ez talán nem is olyan nagy baj.

Rod Fergusson, a The Coalition korábbi vezetője ugyanis a Podcast Unlockednek nyilatkozva elmondta, hogy az eredeti tervek szerint a Gears 6 alaposan felforgatta volna a Gears of War-sorozat sajátosságait, hiszen eleveés egy teljesen új környezetet, vadonatúj technológiákat ismerhettünk volna meg.Ez a terv időközben vélhetően megváltozott, illetve Fergusson nem tudja jelenleg, hogy mi a helyzet a Gears of War tekintetében, de mivel a The Coalition részéről vélhetően ez lesz a következő nagy dobás, talán hamarosan kiderül.