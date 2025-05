Az Epic Games Store aktuális ingyen játéka szinte biztosan téged is hidegen hagy majd!

Sikerült minden eddiginél jobban alulmúlnia magát az Epic Games Store-nak, akik egy olyan játékot adnak ingyen most a rajongóknak, amitől az emberek többsége vélhetően sikítófrászt kap majd.

Bár tény és való, hogy ajándék lónak nem nézzük a fogát, de a Super Space Club a klasszikus árkád akciójátékok világára épül, azonban ez a minimál dizájn és játékmenet ma már nem igazán kelti fel az emberek figyelmét, talán már a retro rajongók is unják.Még úgy is, hogy a Super Space Club egy teljesen friss, ámde célzottan lo-fi árkád űrlövölde, amelyben nem, csak az ellenfél által ránkzúdított lövedékeket kell elkerülnünk, de a saját támadásainkat is érdemes megfontolni, mert az is veszélyt jelent ránk.