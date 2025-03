Az első tesztek alapján a sorozat egyik legjobb játéka lett az Assassin's Creed Shadows

Se szeri, se száma azoknak a botrányoknak, amelyek az Assassin's Creed Shadows-hoz köthetők, sőt a játék azzal is gyorsan elhíresült, hogy nem tud elkészülni időben, de úgy tűnik, hogy a Ubisoft céltudatosan építette a projektet.

Olyannyira, hogy máris berobogtak az első tesztek, és a Metacritic eredményei szerint 68 értékelés alapján, aminél sokkal rosszabbat vártak a rajongók, hiszen ezzel olyan neveket is megelőz, mint az Avowed, a Civilization VII vagy a Dynasty Warriors Origins.Sőt, a sorozaton belül is a legjobbak közé sorolható az új epizód. Bár a klasszikusokat nem tudja felülmúlni, azonban az Origins 81 és a Valhalla 80 százalékos pontszámát is meghaladja, amire az emberek többsége nem számított előzetesen.