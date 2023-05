Imádják a varázslókat a magyar játékosok, az Atomic Heart viszont csúnyán elbukott

A GameSensor időről időre felméri többféle szempontok alapján többek között a játékok és a videojátékokhoz kapcsolódó trendek népszerűségét, majd ebből érdekesebbnél érdekesebb statisztikákat készít - most a magyarok által, 2023 első negyedévében a Steamen vásárolt játékok vannak porondon.

Azon már meg sem lepődünk, hogy a GTAV folyamatosan a top10-es listán van, az viszont már sokkal meglepőbb, hogy januárban konkrétan a második helyen áll a friss vásárlások között - nem véletlenül nem kapkodnak a folytatással a fejlesztők...Az is látható, hogy az Elden Ring is roppant népszerű cím, csakúgy mint a Call of Duty: Modern Warfare II,. Az alábbiakban a GameSensor listája az első negyedévről, jó böngészést kívánunk!Resident Evil 4Hogwarts LegacyThe Last of Us Part ISons Of The ForestCall of Duty: Modern Warfare IIELDEN RINGGrand Theft Auto VRustCompany of Heroes 3Wo Long: Fallen DynastyHogwarts LegacySons Of The ForestCall of Duty: Modern Warfare IIGrand Theft Auto VELDEN RINGEA SPORTS FIFA 23Company of Heroes 3Euro Truck Simulator 2The ForestAtomic HeartCall of Duty: Modern Warfare IIGrand Theft Auto VEA SPORTS FIFA 23ELDEN RINGRustTom Clancy's Rainbow Six SiegeDead SpaceCyberpunk 2077God of WarPhasmophobia