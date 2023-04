Az első külföldi pontszámok alapján kiválóan sikerült a Star Wars Jedi: Survivor

Nem kell aggódniuk a rajongóknak a Star Wars Jedi: Survivor miatt, lévén befutottak a játékhoz az első pontszámok, amelyek alapján az alkotás egyenesen kiválóan sikerült, lévén a legtöbb magazin egységesen jó értékelést osztott ki neki.

Ha végignézünk az alábbi listán, gyakorlatilag egyetlen olyan tesztet látunk, ahol 7 pontot kapott a játék a 10-ből, deHa te is várod már a Star Wars Jedi: Survivor -t, és az első pontszámok alapján még izgatottabb lettél, akkor még egy kis türelem, hiszen a játék április 28-án, azaz holnap érkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.PC Gamer - 8/10GamesRadar+ - 4,5/5Game Informer - 93/100GameSpot - 8/10Destructoid - 9/10VG247 - 4/5God is a Geek - 9/10Attack of the Fanboy - 4/5Guardian - 5/5Wccftech - 83/100PlayStation Universe - 9,5/10PCGamesN - 8/10We Got This Covered - 3/5ComicBook.com - 4/5Digital Spy - 9/10Hardcore Gamer - 8/10Eurogamer Poland - 7/10