Az első külföldi játéktesztek alapján kiválóan sikerült a Diablo IV

A Blizzardról nagy általánosságban elmondható, hogy nem igazán tudnak hibázni, amit mi sem bizonyít jobban más, mint a Diablo IV , hiszen befutottak a játékhoz az első külföldi tesztek, amelyek igencsak biztatóan sikerültek.

Elég csak megnézni a Metacritic átlagát, ahol a PC-s verzió jelenleg 88 százalékon áll, de a PS5-ös változat is 89-et, míg az Xbox Series X/S-es átirat is 92-t ért el, azonban érdemes megismerkedni a nagyobb kinti magazinok eredményeivel is, amelyek alapjánA játék egyébiránt már itt van a kanyarban, lévén június 6-án számíthatunk a megjelenésére PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en is. Lássuk most a kapcsolódó pontszámokat:Windows Central - 5/5Videogamer - 10/10Gamespressure - 9/10GameRant - 4,5/5ScreenRand - 4,5/5Jeuxvideo - 17/20Everyeye.it - 8,5/10Gamespot - 8/10Eurogamer Poland - 8/10