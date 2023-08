Az első beszámolók szerint nagyon is élő a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty világa

Cyberpunk 2077 hamarosan megjelenő bővítménye, a Phantom Liberty turnéra indult, a bemutató első része tegnap volt, így a rajongók Varsóban megismerkedhettek az új történettel a megjelenés előtt.

A közösségi médiába több vélemény is felkerült már, az első játékosok szerint az új DLC egy olyan világot hoz létre, amely. A rajongóknak tetszik, amit eddig láttak, a mesterséges intelligencia változásaitól kezdve a megnövekedett nehézségen át a Dogtown környezetéig.A szerencsések egy 1 órás időintervallumot kaptak, a Reddit-felhasználó sherlotka-2137 szerint határozottan élőbb a Phantom Liberty, mint az alapjáték. Elmondása szerint a képességfa teljesen másképp néz ki, akárcsak a kezelőfelület és az egész játékmenet, valamint szomorú, hogy csak egy órát kaptak. Kiderült az is, hogy a két éve használhatatlan "relikvia" opció is értelmet nyer a DLC-vel, amely szeptember 26-án jelenik meg.