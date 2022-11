Az Electronic Arts végleg elkaszálja a Project CARS-szériát

Szomorú híreink vannak a Project CARS játékok rajongói számára, az EA végleg elkaszálja a jobb sorsra érdemes autós szériát, több megbízhatónak tűnő forrás is egybehangzóan azt állítja, hogy átcsoportosítják majd a fejlesztőket más projektekre.

Voltak félelmeink a Project CARS-széria jövőjével kapcsolatban, miután az EA megszerezte magának a játék jogait. Úgy tűnik, hogy a félelmeink beigazolódtak, a GamesIndustry.biz információi szerint. A versenyzős program még 2015-ben rajtolt el a Slightly Mad Studios gondozásában. őket pedig 2019-ben vásárolta meg a Codemasters.A döntés oka állítólag az, hogy a Project CARS nem illeszkedik bele az EA portfóliójába, a megosztóra sikeredett és elképesztően alacsony eladási számokat generáló Project CARS 3 után nem is nagyon bíznak a sorozat további sikerességében. Az Insider Gaming emellett azt is megerősítette, hogy a Project CARS 4 mellett a DiRT széria is törlésre került, a Codemasters csapata egy F1-es játékon, egy GRID-epizódon és a WRC 23-on dolgozik tovább.

