Az eddigi legnagyobb frissítést jelentették be a The Outlast Trialshoz

Négy hónappal a korai hozzáférés elhagyása után a The Outlast Trials megkapja az első adag megjelenés utáni tartalmát Project Lupara címmel, amely egy új roguelite móddal, térképpel, küldetésekkel, képességekkel, kozmetikumokkal és egy újabb gonosztevővel érkezik.

A frissítés középpontjában Franco "Il Bambino" Barbi áll, egy new orleansi maffiafőnök fia és az első távolsági ellenség, mivel egy lefűrészelt, duplacsövű sörétes puskát használ. A maffiához kapcsolódva az új Docks térkép egy új Trial (fő küldetés), valamint számos MK-kihívás (rövidebb mellékküldetés) helyszíne lesz.A játék utolsó küldetése is átalakul és egy új befejezést is láthatunk, ha sikerül megszöknünk. Továbbá az Escalation Therapy egy mód lesz és egyre nehezebbé válik, ahogy haladunk előre a próbákon. A The Outlast Trials most először kap nehézségi beállításokat is: bevezető, standard, intenzív és pszichosebészet.A Programok menü is megújul és a meccskereső mostantól a nehézségi beállítások alapján csoportosítja a játékosokat, akiknek a maximális szintje 70-re emelkedett. A, ezen kívül egy fizetős DLC is elérhető lesz.

