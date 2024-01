Az eddigi legnagyobb frissítés jön a Cult of the Lambhez

A Sins of the Flesh, a bárányos kultikus szimulátor, a Cult of the Lamb következő ingyenes frissítése január 16-án PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox Series X|S-en és Switchen kínálja majd a hűséges követőknek a világi örömöket.

Az eddigi legnagyobb és leggonoszabb tartalmi frissítésben a szekta szálai még tovább terjednek aközreműködésével, amely azokat a vezetőket jutalmazza, akik készek engedni a bűnöknek.Gyakorlatilag ezt azt jelenti, hogy kapunk egy új fejlődési rendszert; az eretnekeket az új Blunderbuss fegyverrel apríthatjuk, ami egy új harci játékstílust is hoz magával. Egy új épületben hódolhatunk a divatnak is, miután feloldottuk, minden kultista 23 különböző stílus közül választhat.A frissítés hírével a fejlesztők bejelentették azt is, hogy a Cult of the Lamb rajongótábora egyre csak növekszik: a 2022-es megjelenése óta már több mint 3,5 millió példányt adtak el belőle.

