Az EA szerint az élő szolgáltatások sikerre vihették volna a Dragon Age: The Veilguardot

Egy nemrégiben tartott pénzügyi hívás során Wilson elismerte, hogy a játék pénzügyileg nem úgy teljesített, ahogy várták és. Bár nem mondta ki, de arról beszélt, közvetlenül kell kapcsolódniuk a játékosok változó igényeihez, akik ebben a kedvelt kategóriában egyre inkább a mélyebb elkötelezettséget keresik.Úgy hangzik, mintha az EA sajnálná, hogy a The Veilguard esetében ragaszkodtak a szigorúan egyjátékos élményhez, még akkor is, ha állítólag csak a fejlesztés közepén fordult ebbe az irányba a játék. Bár a felhasználók több elemre panaszkodtak, az élő szolgáltatási részek hiánya pont nem tartozott ezek közé.

