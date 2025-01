Az EA Sports FC 25 és a Dragon Age: The Veilguard is alulteljesít

Az Electronic Arts csökkentette az idei üzleti évre vonatkozó bevételi előrejelzését, részben az FC 25 és a Dragon Age: The Veilguard alulteljesítése miatt, utóbbi közel 50 százalékkal (!) maradt el a cég várakozásaitól.

Az EA eredeti előrejelzése a március 31-én véget érő pénzügyi évre vonatkozóan "közepes egyszámjegyű" növekedést várt a live service-es játékoktól, beleértve az FC 25-öt is. Szerdán azonban figyelmeztette a piacot, hogy most egy "közepes egyszámjegyű" csökkenésre számít és a változás nagy részét aokozza.Külön közölték, hogy az októberben megjelent Dragon Age: The Veilguard mintegy 1,5 millió játékost ért el a 2024. december 31-én véget ért három hónap alatt, ami elmondásuk szerint közel fele a várakozásoknak. Az EA most 2,21 milliárd dollár körüli nettó bevételre számít a harmadik negyedévre, összességében pedig 7-7,15 milliárdra (7,5-7,8 milliárd helyett).