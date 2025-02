Az EA kiadta egy rakás régi Command & Conquer-játék forráskódját

Az EA bejelentette, hogy közreadja egy csomó régi C&C játék forráskódját és a moddingolóknak is jött jó hír, ugyanis néhány további játékhoz Steam Workshop támogatást adott, például a C&C 3: Tiberium Warshoz is.

A játékok közül a Command & Conquernek (Tiberian Dawn), a Red Alertnek, a C&C Renegadenek, a C&C Generals-nak és a Zero Hournak lett nyilvános a forráskódja. A játékokat ún. GPL licenc alatt adták ki, vagyisanélkül, hogy az EA ügyvédei ránk törnék az ajtót és mindegyik megtalálható az EA Github oldalán Steam Workshop támogatás érhető el a C&C Renegadehez, a C&C Generals-hoz és a Zero Hourhoz, a C&C 3 Tiberium Wars-hoz és a Kane's Wrath-hez, valamint a C&C 4 Tiberium Twilight-hoz. Az EA emellett frissítette az összes Mission Editor és World Builder eszközt, így a pályákat közvetlenül a Workshopban is közzétehetjük!

