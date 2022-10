Az EA hamarosan végleg lelövi több régi klasszikus online szerverét

Ismét nagytakarításba kezdett az Electronic Arts, több korábbi címének online támogatását megszűnteti hamarosan a vállalat, a döntés miatt sajnos több régi kedvenc és klasszikus játék online játékmódja nem lesz többé elérhető a jövőben.

Szomorú hírt közölt az EA, hamarosan több korábbi játékuk online támogatását is megszűntetik. A listán természetesen olyan játék is van, ami sajnos már a kutyát sem érdekli, viszont sajnosOktóber 20-án az Army of Two: The 40th Day, az Army of Two: The Devil's Cartel, valamint a Dragon Age: Origins multiplayer screenshotjainak a szervere sötétül el. November 9-én a Command & Conquer: Red Alert 3, a Command & Conquer 3: Tiberium Wars, a Command & Conquer 3: Kane's Wrath, továbbá a Mercenaries 2: World in Flames online része halkul el.November 30-án az Onrush, 2023. január 19-én pedig a Mirror's Edge, az NBA Jam: On Fire Edition, a Gatling Gears és a Shank 2 multiplayer elemei vállnak elérhetetlenné. A szerverek lekapcsolása miatt sajnos több online játékmód és az ezekhez köthető achievementek is örökre elvesznek, szóval nem árt sietni és gyorsan pótolni az elmaradásokat.