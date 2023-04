Az Atarihoz került egy csomó klasszikus játék joga

A konzolgyártó bejelentette, hogy több mint 100, az 1980-as és 1990-es években az Accolade, a Micropose és az Infogrames által piacra dobott PC-s és konzolos cím jogát vásárolta meg.

Számos ilyen cím az Atari történetének része, és a rajongók várhatják, hogy számos ilyen játék újra megjelenjen fizikai és digitális formátumban, sőt egyes esetekben még modern konzolokra is átültetve.

Az újonnan Atari-tulajdonba kerülő játékok közé tartozik a Demolition Racer sorozat, a Bubsy és a HardBall is, a cég azt közölte, hogy a már meglévő játékokatés új adaptációkat is készítenek a múltbeli történetekből. Az Atari a visszatérésre törekszik, "többéves erőfeszítéssel a vállalat átalakítására" és az embereket érdeklő IP-kbe való befektetésekkel.Wade Rosen, az Atari vezérigazgatója így fogalmazott:Az Atari éppen a múlt hónapban vásárolta fel a Nightdive Studiost, ez nemcsak a játékok, hanem a technológia miatt is figyelemre méltó, ugyanis ők a retro játékok modern rendszerekre történő remasterelésére specializálódtak, miközben a minőségüket is feljavítják.