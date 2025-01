Az Atari újra leleplezte a készülő kézikonzolját

Az Atari újra bemutatta azt a kézikonzolt, amelyet tavaly már bejelentett, de aztán nem adott róla friss hírt, most kiderült, hogy Gamestation Go a neve és a jövő heti CES-en (Consumer Electronics Show) több részletet is elárulnak róla.

Az Atari újra kinyilvánította szándékát, hogy idén szeretnének előrukkolni valamivel, amivel retró játékokat játszhatunk útközben és egy kis ízelítőt adtak a Gamestation Goról. Ha ez valakinek ismerős, az nem véletlen: majdnem pontosan egy évvel ezelőtt az Atari bemutatta az akkor még Gamestation Portable-t a CES 2024-en.a konzol finomításán és a végeredmény ez az újra nyilvánosságra hozott és átnevezett projekt lett. Hogy milyen címek lesznek játszhatóak rajta, az nem derült ki, a trailer alapján úgy tűnik, hogy a modern kori kézikonzolok hibridje lesz.