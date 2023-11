Az Atari felvásárolta a Digital Eclipse csapatát

Ismét bevásárolt magának az Atari, akik bejelentették, hogy mostantól az ő csapatukhoz tartoznak a Digital Eclipse fejlesztői, akikkel korábban már külsősként dolgoztak együtt, méghozzá nem is akármilyen projekten.

Aki ugyanis nem emlékezne rá,, ami annyira jól sikerült, hogy az Atari szeretné, ha a jövőben mint belsős csapat dolgoznának nekik.A Digital Eclipse olyan címeken dolgozott még korábban, mint a Space Jam: A New Legacy - The Game, a Blizzard Arcade Collection, a Medievil, a Disney Classic Games Collection és a Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Alighanem tehát régi címek feltámasztásával foglalatoskodhatnak a jövőben az Atari háza táján!