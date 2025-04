Az Asus hozhatja el a Xbox kézi konzolt

A ROG Ally hétfői teaser videója azt mutatja, ahogy a vállalat "virtuális AI háziállata", Omni új frissítéseket alkalmaz önmagán: maratoni állóképesség, nagyobb kapacitás, gyorsabb sebesség és friss megjelenés.

Ami nekünk érdekes, az az, hogy amikor a frissítéseket elvégeznék, egy Asus ROG Ally és egy Republic of Gamers márkájú Raikiri kontroller (amely PC-n és Xboxon is működik) kerül elő. Úgy tűnik, hogy minden frissítés az Asus hardverére vonatkozik, de néhány nyom arra utal, hogy ez az új kézi konzol a korábban bejelentett Project Kennan.Ez egylejátszására és a videóban még azt is írják, a "mi kis robot barátunk főz valamit", a posztra pedig egy mémmel válaszolt az Xbox. Természetesen ez mindaddig spekuláció marad, amíg bármelyik fél készen áll arra, hogy túllépjen a mémeken és teaser videókon.