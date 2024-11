Az Assassin's Creed Shadows fejlesztőcsapatának fele újonc

Az Assassin's Creed Shadows fejlesztőcsapatának körülbelül a fele még soha nem készített játékot - erről a franchise vezető producere, Marc-Alexis Côté beszélt, de remélik, a csúszás ellenére a korábbi projektekhez hasonlóan ez is sikeres lesz.

Az XDS24 Fireside Keynoteban Côté részleteket osztott meg a csapat jelenlegi összetételéről és az Assassin's Creed Shadows fejlesztéséről. Elmondta, a járvány óta észrevette, hogyés valószínűleg az Assassin's Creedet fejlesztő csapat fele most először készít játékot.Bár Côté nem mondta ki nyíltan, hogy ez problémákat okozott a Shadows fejlesztésében, megosztotta, hogy ez rossz belső megítélést hozott magával. Vagyis "el kell magyarázni nekik, hogy még ha most játszanak is a játékkal és azt hiszik, hogy ez a legrosszabb dolog, amit valaha láttak, akkor is jó lesz."