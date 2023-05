Az Armored Core VI: Fires of Rubicon fejlesztője több, be nem jelentett játékon is dolgozik

A FromSoftware által fejlesztett Armored Core VI producere, Yasuhiro Kitao egy interjúban megerősítette, hogy a stúdió több projekten is dolgozik, a még be nem jelentett címek valószínűleg "nem túl nagy időközönként" fognak megjelenni elmondása szerint.

Egyszerre több címet fejlesztünk, több csapatunk is dolgozik különböző projekteken. Reméljük, hogy a megjelenéseinket eltoljuk és a jövőben remélhetőleg nem túl nagy időközönként hozunk valami újat és izgalmasat.

Yamamura az interjúban elmondta, hogy az Armored Core VI: Fires of Rubicon t mindig is tervezte a stúdió, csak az volt a kérdés, hogy mikor kerül rá sor. Annak ellenére, hogy egy reboot, nem hagyja el a gyökereit, csak továbbfejleszti, miközben új funkciókkal és változtatásokkal frissíti azt. Elárulta, hogy a stúdió ajtói mögött jelenleg számos be nem jelentett játék készül:Az Elden Ring és a közelgő Armored Core VI közötti megjelenési időből ítélve arra számíthatunk, hogy azidőközönként fog megtörténni. Ettől függetlenül a dolgok változhatnak, az interjú egy ideális forgatókönyvet mutatott be, ahol minden a meghatározott terv szerint halad.