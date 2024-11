Az anti-cheat miatt nem játszható többé Linuxon és Steam Decken az Apex Legends

Az Apex Legends az egyetlen olyan battle royale volt, amely Steam Decken használható volt, a Fortnite, a Valorant, a PUBG és a többi nem támogatta ezt, a csalás elleni aggályokra hivatkozva.

Most az Electronic Arts és a Respawn ugyanezen okból, a csalások kiszűrése miatt megszüntette ezeket a platformokat. Azzal indokolták, hogy a, ennek eredményeképpen úgy döntöttek, hogy blokkolják a hozzáférést az Apex Legends hez.Pedig az Apex Legends rendelkezik csalásgátló szoftverrel (Epic Games Easy Anti-Cheat), de ezt már az Epic sem használja a saját Fortnite-jában és úgy tűnik, hogy már az EA-nek sem elég hatásos. Utóbbi most arról is beszámolt, voltak olyan esetek, amikor a Windowsra szánt csalásokat úgy emulálták, mintha az Linuxon futna, ezzel gátolva a megelőzés nehézségeit.A reakciók nagyrészt visszafogottak: néhány felhasználó természetesen feldúlt, dühös, de mások úgy tűnik, hogy a döntést indokoltnak érzik. A nagy kérdés az, hogy ez milyen hatással lesz a csalásokra, többen azt írták a Redditen, az EA ossza meg az előtte/utána számokat, hogy bizonyítsa a döntés hatékonyságát.