Izgalmas hírek kaptak szárnyra a Take-Two Interactive részeként megnyitott, majd finoman szólva is tiszavirág életűvé vált Private Division kiadó portfóliójával és jövőjével kapcsolatban, ami úgy tűnik új kezekbe került.

A Bloomberg értesülései szerint ugyanis, és ők lehetnek azok az ismeretlen vevők, akik 2024 novemberében lecsaptak a cégre A lap úgy tudja, hogy a Kerbal Space Program és a Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game mögött álló kiadót az Annapurna Interactive mintegy 20 korábbi munkatársa vette át, akik teljesen új cégként próbálnak majd kihozni valamit az ígéretes indie kiadóból.