Az Animal Crossingból merít ihletet a The Sims 5

Érdekes helyről inspirálódik a The Sims 5-höz a háttérben álló fejlesztőcsapat, amiről maga Lyndsay Pearson beszélt a RadioTimes munkatársainak egy interjúban, ahol kerek-perec leszögezte: be akarják vezetni a sorozatba a többjátékos módot.

Ez a terv nem nevezhető különösebb meglepetésnek, az viszont már igen, hogy a fejlesztő szerint nem egy nagy és ijesztő, illetve idegenekkel teli világba szeretnék elrepíteni a játékosokat, csupán azt szeretnék biztosítani, hogyPearson szerint ezen a téren óriási hatással volt rájuk és emiatt a The Sims 5-re is az Animal Crossing, hiszen ebben a játékban is viszonylag kis tereken, kis szigeteken lehet élvezni a játékot mások társaságában és valami hasonlót szeretnének elérni a The Sims 5-ben is.