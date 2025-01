Az amerikai kormány feketelistára tette a kínai Tencentet

Az Egyesült Államok kormánya felvette a Tencent játékóriást azon vállalatok "feketelistájára", amelyekről úgy véli, hogy kapcsolatban állnak a kínai hadsereggel - az érintettek szerint ez egy félreértés és együttműködnek mindenben.

A "feketelista" egy 2020-as rendeletből ered, amely részben megakadályozta, hogy az amerikai vállalatok olyan cégekbe fektessenek be, amelyek kapcsolatban állnak a kínai hadsereggel. Bár a Pentagon kijelölése nem von maga után konkrét szankciókat, az amerikai vállalatokat elriasztja attól, hogy az érintettekkel üzleteljenek.A Tencent a világ legnagyobb játékcége (részvények többek között az Epic Gamesben, az Activision Blizzardban, a Ubisoftban) és most, a. A kínaiak szóvivője a The Vergnek elmondta, ők nem katonai vállalat, vagy beszállítók, ez a listázás nincs hatással az üzleti tevékenységükre, de ennek ellenére együtt fognak működni a Védelmi Minisztériummal.Nem tartozik a játékiparhoz, de érdekesség, hogy az akkumulátorgyártó CATL is felkerült a feketelistára, amelyiknek Debrecenben van érdekeltsége.