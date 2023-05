Az Age of Wonders 4 a sorozat legkapósabb címe

Hihetetlen látni, hogy a sorozat veteránjai és a vadonatúj játékosok milyen fogadtatásban részesítették. Mindannyian imádjuk a rajongóink által megosztott egyéni frakciókat, a felbukkanó ötletes stratégiákat és útmutatókat, valamint a csodálatos, kedves szavakat, amelyeket a kritikákban és a közösségi médiában láttunk. Mi mindannyian a Triumph-nál továbbra is támogatni fogjuk az Age of Wonders 4 -et további tartalmakkal és frissítésekkel és reméljük, hogy készen álltok rá!