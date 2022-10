Az Age of Empires II: Definitive Edition és az Age of Empires IV is érkezik konzolokra

Az Age of Empires-sorozat mindig is arról volt híres, hogy kizárólag a PC-s rajongók élvezhették, azonban a Microsoft bejelentette, hogy nemsokára történelmi fordulat várható a témában.

A franchise 25. évfordulójának alkalmából ugyanis elhozzák konzolokra, egészen pontosan Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is az Age of Empires II: Definitive Edition -t, valamint az Age of Empires IV-et is, noha mindkettő érkezését csak a jövő esztendőben várhatjuk.A sort, a negyedik epizód átirata azonban még nem rendelkezik konkrét időponttal, mint ahogyan arról sem tudni még, hogy az első és a harmadik rész konzolos változatait miért hagyta ki a sorból a redmondi óriás?

