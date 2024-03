Az Aerial_Knight's Never Yield az Epic Games Store aktuális ingyen játéka

Ismét egy különleges címet ásott elő a mélyről az Epic Games Store csapata azért, hogy ezen a héten se maradjunk ingyen játék nélkül, így megtudtuk, hogy az Aerial_Knight's Never Yield illeszthető most be a gyűjteménybe.

A játék több szempontból is érdekes. Egyrészt viccesen alacsony gépigénnyel rendelkezik, így akkor is bátran csapjunk le rá, ha esetleg régebbi számítógép van a birtokunkban, másrészt pedig valóban egy kellően érdekes élmény vár itt ránk,Az Aerial_Knight's Never Yield főszereplője Wally, akinek az egyik különleges tulajdonsága az lesz, hogy nagyon gyorsan tud futni, irányításunk alatt tehát egy sor izgalmas akadályt tudunk legyűrni vele, ha elég ügyesek vagyunk hozzá.