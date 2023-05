Az Activision a játékosok GPS adatai alapján hozna létre játékvilágokat

Az Activision új szabadalmat nyújtott be egy olyan fejlesztésre, amely a játékosok GPS-koordinátáit kívánja felhasználni új játékvilágok létrehozásához, a helyadatok alapján generálnának rejtvényeket és a nem játszható karakterek viselkedését.

Az Activision 2023. május 25-én nyújtotta be a szabadalmat, a dokumentációban a vállalat úgy véli, hogy "egy játékvilág kiterjedt részleteinek, azok előfordulásának és variációinak meghatározása fáradságos feladat lehet". Jelenleg a generálásának vannak korlátai is, amelyek akadályozzák ezt a feladatot, a szabadalom segítene megoldani ezt a problémát.A szabadalom szerint a GPS-információkat fel lehetne használni olyan dolgok meghatározására is, mint például, hogy, a felhasználó aktuális tartózkodási helyéhez igazított rejtvények a koordináták alapján. Ez a szabadalom elkerülhetetlenül adatvédelmi aggályokat vethet fel, mivel a helyadatok átadása az Activision számára egyes játékosok érdekeivel ellentétes lehet.Természetesen a szabadalom csak egy ötlet, könnyen lehet, hogy nem lesz belőle semmi, ne felejtsük el, hogy volt néhány őrült ötlet az elmúlt években. Például az EA a zenét a játékosok érzelmeinek visszatükrözésére használta volna, de ez is feledésbe merült.