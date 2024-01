Az Acer bemutatta új, pro gamereknek szánt AMD Radeon videokártyáit

Nemrégiben mutatta be a CES 2024 keretein belül az Acer legújabb videokártya felhozatalát, amelyek komoly újdonságot hoznak a portfólióba, köszönhetően magas teljesítményüknek és az igen barátságos - relatíve árcéduláknak.

Kezdjük a sort a Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC-vel, amely 16 GB-os GDDR6 memóriával és 624 Gbps sávszélességével méltán válhat majd a pro gamerek kedvencévé. A PCIe 4.0 és a kettős PCIe 8-PIN csatlakozókkal ellátott videokártya az AMD RDNA 3 chipset erejét az Acer legújabb technológiai fejlesztéseit ötvözi, az Acer kommunikációja szerint a játékosok jelentős teljesítmény- és hatékonyság növekedésre számíthatnak.Az akár 2254 MHz-et is elérő game órajel és az akár 2565 MHz-es boost órajel kellemes élményt ígér, amit a három Predator FrostBlade 3.0 ventilátoros robusztus hűtőrendszer tart hűvösen. A 281,9 x 117,9 x 61,4 mm-es, 3 nyílást elfoglaló grafikus kártyán egy HDMI 2.1 és három DisplayPort 2.1 port is helyet kapott.Az Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC 599 Euro kezdő ártól lesz elérhető.

Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC

A Nitro kártyák sorát az Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC és Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC kártyákkal nyitjuk meg, amelyek szintén tartalmazzák az AMD RDNA 3 számítási egységeket, ami egyesített ray tracinget és mesterséges intelligencia gyorsítók ötvözetét jelenti, ez pedig megfelelő alap az 1440p és a 4K játékok számára is. A Nitro Radeon RX 7700 kártya órajele 2276 MHz-re skálázódik, a boost órajele pedig 2599 MHz, míg a Nitro Radeon RX 7800 órajele 2254 MHz, a boost órajele pedig 2565 MHz.A kártyák kettős Nitro FrostBlade gyűrűs ventilátorral rendelkeznek, a kettős golyóscsapágyas rendszer pedig csökkenti a zajt. A 279 x 129,62 x 50,42 mm-es méretű, 2,5 slot kialakítású videokártyák egy HDMI 2.1 porttal és három DisplayPort 2.1 bővítőhellyel rendelkeznek.Az Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC 579 Euro kezdő ártól lesz elérhető.Az Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC 519 Euro kezdő ártól lesz elérhető.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC

Az Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC 16 GB GDDR6 RAM-ot kaptak, amihez 288 Gbps sávszélesség társul, az órajel pedig akár 2539 MHz is lehet, míg a boost órajel a 2810 MHz-es értéket is elérheti. A VGA megkapta a kettős Nitro FrostBlade gyűrűs ventilátor, és a kettős golyóscsapágyas rendszert is. A kártya háza réz alappal van megerősítve, a hátlap pedig alumínium.A kompakt grafikus kártya mérete 265,1 x 111,2 x 40,1 mm, 2,5, a csatlakozók között pedig egy HDMI 2.1 és három DisplayPort 2.1 vár. A maximális 7680 x 4320 képpontos digitális felbontású kártya 4 monitor egyidejű megjelenítését támogatja.Az Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC várható áráról egyelőre nem érkezett információ.Minden fent említett videokártya 2024 első negyedévében érkezik régiónkba.

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC