Az Acer bemutatta legújabb gamer laptopjait, monitorait és asztali gépét

A Predator laptopokkal kezdve a sort, itt van mindjárt a Predator Triton 17 X, amely a cég eddigi legerősebb játék laptopjaként kiemelkedő teljesítménnyel rendelkezik a játékosok - sőt a gyártó ajánlásával az alkotók - számára, hiszen a 13. generációs Intel Core i9 processzoroknak és a fejlesztett hűtőrendszereknek köszönhetően a teljesítményben bizonyára nem lesz hiány. Az új Tritonok vékony, CNC-vel mart unibody kialakításba vannak csomagolva, ennek köszönhetően 2,5 centi vastagság alatt maradtak a méretek.A teljesítményért akár 13. generációs Intel Core? i9-13900HX processzor valamint NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU is felelhet, míg a memória akár 5600 Hz-es 64 GB DDR5 is lehet, ami mellé akár 4 TB-os PCIeSSD meghajtó is párosulhat. A 17 hüvelykes (16:10) kijelző WQXGA mini-LED (AmoLED), amely 250 Hz-es frissítési frekvenciával rendelkezik, a maximális fényerő pedig több mint 1000 nit.Természetesen nem hiányozhat semmi, ami a prémium szintre emeli a gépet: Acer Vortex Flow technológiás, háromventilátoros hűtőrendszer, stratégiailag elhelyezett szívó- és kifújó nyílások, billentyűnkénti RGB-világítás, ujjlenyomat-olvasót és az üveg érintőpad. A hangokat hat hangszórós DTS:X Ultra surround hangrendszerr biztosítja, a szokásos brutál wifi és portrengeteg mellett pedig Thunderbolt 4 is megtalálható.A Predator Triton 14 kicsi és erős, mint a bors, hiszen akár 13. generációs Intel Core i7-13700H processzort és NVIDIA GeForce RTXTM 4070 vagy 4050 laptop GPU-t tartalmaz. A 14 hüvelykes (16:10 képarányú) akár WQXGA (2560 x 1600) Mini LED kijelző mellé 250 Hz-es frissítési gyakoriság párosul, és akár 32 GB 6000 MHz-es LPDDR5 RAM-ot és egy M.2 SSD-csatlakozást is tartalmazhat.Természetesen a Killer wifi és a portrengeteg ebből a gépből sem marad ki, ahogy a fejlesztett hőleadás sem, de a legjobb az egészben hogy a gép mindössze 18,9?19,9 mm vékony, így könnyen magával vihetjük bárhová.A Predator Triton 17 X (PTX17-71) hazánkban szeptembertől lesz kapható, 4.499 Euró (1.7 millió forint) ártól, a Predator Triton 14 (PT14-51) pedig 2.199 Euró (832 ezer forint) ártól.Áttérve a Predator Helios Neo 16-ra: az új laptop 13. generációs Intel Core HX processzorokat kapott, ami mellé akár NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop GPU is konfigolható, miközben akár 32 A GB kétcsatornás DDR5-4800 MHz RAM valamint 2 TB-os PCIe NVMe SSD is lehet a gépben. A sorozat két különböző panelt kínál, beleértve a WQXGA (2560x1600) IPS kijelzőt 165 Hz-en és 3 ms-os válaszidővel és egy WUXGA (1920x1200) kijelző 165 Hz-es frissítési gyakorisággal, amely az sRGB színtartomány 100%-át lefedi.A következő generációs Predator Helios 3D 15 gamer laptop mostantól támogatja a nagy teljesítményű, 13. generációs Intel Core i9-13900HX processzort és az NVIDIA GeForce RTX 4080 laptop GPU-t, és akár 32 GB gyorsabb DDR5-5600 MHz memóriát is tartalmazhat. A hátsó szellőzőnyílásokat is áramvonalasá tették, valamint RGB világítást is kaptak, így a hátsó él mentén a fények lágy környezeti megvilágítást biztosítanak.A SpatialLabs szemkövető megoldásáa, a sztereoszkópikus 3D-s kijelző és a valós idejű jelenet-megjelenítési technológia biztosítja a 15,6 hüvelykes kijelzőn a 3D-s jeleneteket, tárgyakat és karaktereket, valamint a TrueGame alkalmazás legújabb verziója lehetővé teszi, hogy szemüveg nélküli 3D-s játékokat is fussanakA Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) szeptembertől kapható, a kezdő ár 2.199 Euró (832 ezer forint), a Predator Helios 3D 15 SpatialLabs 3.999 Euró (1.5 millió forint) áron kezd.A Predator Orion X asztali gép új verziója akár 13. generációs Intel i9-13900KS processzorral lehet szerelve, amely rekordot jelentő 6 GHz-es frekvenciát képes elérni. A gép akár folyadékhűtéses NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU -val is kérhető, amely 24 GB G6X memóriával rendelkezik. A desktop gép három speciális zónával módosított elrendezéssel rendelkezik, amely nagyobb konfigurálási szabadságot tesz lehetővé: az 1-es zónát kifejezetten a CPU, a PWS és az SSD, a 2-es zónát a VGA és a két 2,5 hüvelykes SATA számára tervezték, míg a 3. zóna segít egy 240 mm-es CPU folyadékhűtőt tartalmaz.Az akár 32 GB-os DDR5-5600 memória mellé két M.2 2400 SSD (egyenként 1 TB-ig) és egy megvilágított, működés közben cserélhető NVMe társítható.A Predator Orion X (POX-650) szeptembertől kapható, 2.499 Euró (944 ezer forint) ártól.Monitorok tekintetében érkezett az új Predator X34 V, amely OLED UWQHD (3440x1440) felbontású kijelző 1800R-es görbülettel és 21:9-es képaránnyal. A 34 hüvelykes játékmonitor 175 Hz-es frissítési frekvenciájával és 0,1 ms-os válaszidejével (G-től G-ig) rendelkezik, az óktóbertől kapható termék, 1.299 Euró (491 ezer forint) ártól indul.A Nitro XZ452CU V név egy ultraszéles megjelenítésű monitort takar, és masszív, 44,5 hüvelykes képernyővel rendelkezik. Jellemzői az 1500R görbület mellett az ultraszéles 32:9 (5120x1440) képarány és a165 Hz-es frissítési sebesség. A készülék októbertől lesz elérhető, az ára pedig 1.099 Euró (415 ezer forint) ártól indul majd.