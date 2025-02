Bemutatkozott az Acer Predator Helios Neo AI sorozat új CPU-kkal és GPU-kkal

Az Acer bejelentette a legújabb Predator Helios Neo AI játékra szánt laptopokat, amelyek a legmodernebb hardverekkel és mesterséges intelligencia alapú funkciókkal érkeznek.

A Predator Helios Neo 16 AI és Predator Helios Neo 18 AI modellek akár Intel Core Ultra 9 275HX processzorral és NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU-val is elérhetők, így kiváló teljesítményt nyújtanak a gamerek és kreatív szakemberek számára.A laptopok fejlett hűtési megoldásokat alkalmaznak, beleértve az Acer 5. generációs AeroBlade 3D ventilátorait és a folyékony fém hővezető pasztát, biztosítva az optimális teljesítményt még intenzív terhelés alatt is. A kijelzők szintén kiemelkedőek: a Helios Neo 16 AI akár OLED WQXGA panellel, míg a Helios Neo 18 AI Mini LED technológiával érkezik, mindkettő gyors frissítési rátával és alacsony válaszidővel.Az új modellek támogatják az NVIDIA DLSS 4 technológiát és az NVIDIA G-SYNC-et, így zökkenőmentes és éles vizuális élményt kínálnak. A Predator Helios Neo laptopok akár 64 GB memóriával és 2 TB tárhellyel is konfigurálhatók, valamint Wi-Fi 6E és Intel Killer Ethernet támogatással érkeznek a gyors és stabil kapcsolat érdekében.A Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) 2025 májusától, a Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) pedig júniustól lesz elérhető az EMEA régióban, 1699 és 1799 eurós (686 ezer és 726 ezer forintos) induló áron.