Avenged Sevenfold tartalmak érkezhetnek a Fortnite-ba?

Izgalmas hírek bukkantak fel az Avenged Sevenfold zenekar hivatalos Twitter-csatornáján, ahol maga M Shadows, a banda énekese osztott meg egy rövidke videót, ami úgy tűnik, hogy egy lehetséges crossover lesz a zenekar és a Fortnite között.

A felvételen ugyanis a Fortnite egy eleddig teljesen ismeretlen helyszíne tárul a szemünk elé, ami már önmagában is érdekes lehet, hiszen úgy fest, mintha a zenekar We Love You című videoklipjének játékosított változatába csöppentünk volna bele.Ez alapján elég egyértelmű, hogy, amiről egyelőre egyik fél sem kívánt több információt megosztani a rajongókkal, de biztosan sokan örülnének annak, ha így lenne. Izgatottan várjuk a részleteket!