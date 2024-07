Augusztusban Versusiával bővül a Granblue Fantasy: Versus Rising

A Cygames bejelentette, hogy újabb letölthető tartalommal bővül a Granblue Fantasy: Versus Rising , így augusztus 20-ra kapott pontos megjelenési dátumot Versusia, aki várhatóan nem ismer majd kegyelmet a csatamezőkön.

Az Arc System Works fejlesztésében készült játékhoz ráadásul két további újoncot is bejelentettek, így megtudtuk, hogy, de már biztosan lesz Character Pass 2 is a sorban, amelynek az első újonca a Sandalphon névre hallgat majd.Ha alaposabban megismernéd Versusiát, az alábbi traileren ő kapta a főszerepet, de az imént megnevezett két másik karakter is felbukkan benne egy-egy nagyon rövid snitt erejéig. A Granblue Fantasy: Versus Rising elérhető PC-re, PS4-re és PS5-re is.

