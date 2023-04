Augusztusban saját eseményt tart a THQ Nordic

Hatalmasra növekedett az elmúlt néhány évben a THQ Nordic csapata, ennek megfelelően már várható volt, hogy mikor rukkolnak elő egy saját videojátékos expóval, ahol kizárólag a hozzájuk kapcsolódó alkotások kapnak szerepet.

Úgy tűnik, hogy ez idén már valósággá válik, hiszen a kiadó bejelentette, hogy napra pontosan, amit természetesen valamennyi ismert platformon keresztül követhetnek majd a rajongók.Érdemes is lesz, hiszen néhány jól ismert projekt alaposabb bemutatása mellett (az alábbi videó alapján biztosan ott lesz az Alone in the Dark, az Outcast 2: A New Beginning és a Trine 5: A Clockwork Conspiracy), több világpremierre, azaz nagy bejelentésre is számíthatunk majd.

