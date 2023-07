Augusztusban PS5-re és Xbox Series X/S-re is megjelenik az Everspace 2

A Rockfish Games csapata bejelentette, hogy a korábban csak PC-re megjelent Everspace 2 rövidesen konzolokon is játszhatóvá válik, lévén augusztus 15-én PS5-re és Xbox Series X/S-re is megjelentetik majd.

A játékot 50 euróra árazták, és mivel kizárólag digitális változatban jön a játék, ezért már most nagyszerű akciókba futhatunk bele, a PS Store-os előrendelések esetén például rögtön 20 százalékot lefaraghatunk a végösszegből, ha rendelkezünk PS Plus előfizetéssel.Aki a dobozos kiadásra vágyik, annak is van egy jó hírünk, a fentiekkel párhuzamosan ugyanis a Maximum Games bejelentette, hogy, méghozzá extra fémdobozzal, egy 64 oldalas művészeti könyvvel, valamint a játék zenéivel.