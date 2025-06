A Forever Entertainment és a MegaPixel Studio bejelentették, hogy már nem kell sokáig várniuk a rajongóknak arra, hogy újra átélhessék a The House of the Dead 2 élményét, hiszen még a nyáron befuthat hozzá a remake.

Hogy pontosak legyünk, a The House of the Dead 2: Remake , majd egy későbbi időpontban PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is számíthatunk rá, a legendás rail shooter alaposan újragondolt változatával.A játékben nemcsak modern grafika, hanem felújított zene és az eredetihez hű játékmenet vár ránk, méghozzá kooperatív móddal és többféle befejezéssel, valamint három különböző játékmóddal a középpontban. Kedvcsináló hozzá:

