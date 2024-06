Augusztusban a Steamre is felkerül a Prince of Persia: The Lost Crown

A Ubisoft bejelentette, hogy a háttérben mindent elrendeztek ahhoz, hogy a Ubisoft Montpellier fejlesztésében elkészült Prince of Persia: The Lost Crown rövidesen felkerülhessen a Steam kínálatába is.

A játék PC-s változata ugyanis a konzolos verziók mellett csak az Epic Games Store-on és a Ubisoft Store-on jelent meg számítógépekre,, amire biztosan rengetegen vártak. Prince of Persia: The Lost Crown ugyanis egy igazi múltidéző kaland lett a sorban, amit sokan be akartak gyűjteni PC-re, de mivel a Steam még mindig magasan a legnépszerűbb digitális disztribúció, a többség inkább várakozó álláspontra került, a Ubisoft pedig eddig bírta a nyomást.

