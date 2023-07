Napra pontos megjelenési dátumot kapott az idei év egyik, ha nem a legjobban várt PlayStation VR2-exkluzív FPS akciójátéka, avagy a Firewall Ultra , mely a Sony kiadásában és a First Contact Entertainment fejlesztésében készülődik.

Az alkotás a tervek szerint, a digitális változatokért pedig 40 dolláros árat kérnek el a vásárlóktól, aki pedig szeretné, már most előrendelheti magának a játékot a PS Store-on keresztül, ahol az alapkiadás mellett egy Digital Deluxe Edition-t is választhat.Ez a 60 dolláros csomag négy karakter kinézetet, négy fegyver álcát, valamint egy Reaper X75 in-game fegyvert tartalmaz extraként. Ha ismerkednél a játékkal, egy friss gameplay trailert is tudunk mutatni hozzá: