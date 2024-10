Áttervezik Yasuke történeti ábrázolását az Assassin's Creed Shadows-ban

Az Assassin's Creed Shadows fejlesztői hónapokig próbálták elérni a játék késleltetését, mígnem a Ubisoft végül engedett - hasonló ügyekről számolt be egy exkluzív cikkben az Insider Gaming munkatársa, Tom Henderson.

A cikkben azt állítják, hogy a fejlesztők kéréseinek csak azután tettek eleget, miután a Star Wars Outlaws alulmúlta az eladási várakozásokat és számos technikai probléma merült fel. A hibák kijavítása mellett a Ubisoft Quebec arra is szeretné használni a plusz három hónapot, hogy".Ezeket a japán közösség vetette fel a Shadows-szal kapcsolatban, állítja az ügyet ismerő, meg nem nevezett forrás. Ennek részeként a fejlesztők állítólag azt tervezik, hogy megváltoztatják Yasuke, - a vitatott fekete szamuráj, - történetének egyes részeit és azt, ahogyan őt a játékban ábrázolják.Továbbá a játék bizonyos építészeti részleteinek és a történelmi környezet általános ábrázolásának felülvizsgálata is szerepel a stúdió tervei között. A hírek szerint a Ubisoft a szokásosnál később vonta be a történelmi szakértőket és tanácsadókat a fejlesztésbe, tekintettel a projekt ambiciózus terjedelmére.