Volt idő a játékiparban, amikor elképesztően nagy népszerűségnek örvendtek az átlátszó hardverelemek, így az N64-es kontrollerek, a PS1-es videojátékok vagy a komplett Game Boy Color hordozható konzolok is emlékezetesek voltak erről.

Az idő azonban elmúlt, de a trendek ismétlődnek, és a múltra emlékezve egy kicsit, a Microsoft Sky Cipher Special Edition név alatt most bemutatta legújabb kontrollerét, amiA Sky Cipher Special Edition Xbox kontroller az alábbi videón alaposabban is megismerhető, augusztus 13-tól pedig már megvásárolható is lesz, méghozzá a jól megszokott 70 dolláros árkategóriában.

