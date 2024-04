Assassin's Creed Shadows címmel érkezhet az Assassin's Creed Codename Red

A hírek szerint végleges címet kaphatott a Ubisoft részéről az Assassin's Creed Codename Red, és bár egyelőre még nem a franciák erősítették meg a hírt, de megbízható forrásból tudtuk meg az állítólagos végleges címet.

A korábban már többször is szivárogtató UBI_FraxV2 Twitter-csatornán ugyanis megjelent a hír, hogy a belsős források már biztosra tudják, hogy a feudális Japánt megcélzó Codename Red, ami legalább annyira frappáns megoldás, mint amennyire ötletes.Érdekesség, hogy a kérdéses profil később arról is írt, hogy a Ubisoft már most betervezett két extra DLC-t a játékhoz, de nem sokkal azt követően, hogy ezt kiírták, a Twitter letiltotta a profilt, ami csak még tovább nyomatékosítja, hogy valós információk bukkantak fel az új Assassin's Creed kapcsán.