Áprilisra kapott megjelenési dátumot a South of Midnight

Az Xbox Game Studios bejelentette, hogy célegyenesbe ért a Compulsion Games által fejlesztett South of Midnight című akció-kalandjáték, amely PC-re és Xbox Series X/S-re egyaránt megjelenhet majd idén tavasszal.

A Game Pass kínálatába is bekerülő cím várhatóan április 8-án érkezik majd meg közénk, a Contrast és a We Happy Few alkotói pedig mindent megtettek azért, hogy egy igazán lenyűgöző külső nézetes akció-kalandot alkossanak, amelyben Hazel oldalán mítoszokat és a déli folklór teremtményeit fedezhetjük fel egy hátborzongató fantasy világban.A játék olyan, mint, amelyben mitikus teremtményekkel szállhatunk szembe az ősi erő felhasználásával. Amennyiben jobban megismerkednél az idei év egyik legnagyobb különlegességével, a tegnapi Xbox Developer Directen egy sztori trailert is bemutattak róla:

Nézd nagyban ezt a videót!