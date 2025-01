Áprilisra kapott megjelenési dátumot a Crashlands 2

A Butterscotch Shenanigans fejlesztői bejelentették, hogy lassan elkészülnek a Crashlands 2 -vel, így a februárra tervezett béta tesztek után adnak még egy kis időt maguknak a javításokra, de közel már a cél.

Olyannyira, hogy nyitott világú túlélő szerepjátékuk - amelyben óriási szerepet kap a craftolás is -, aki tehát szerette az első részt vagy kedvelio a különleges indie játékokat retro grafikával és élménnyel, az bátran ismerkedjen vele, mert itt a remek alkalom.A készítők ugyanis egy trailert is bemutattak a Crashlands 2 -ről, ami azon túl, hogy megerősíti a megjelenési dátumot, mindemellett egy sor gameplay felvételt is prezentál számunkra, hogy megérthessük a készítők vízióját.

