Áprilisban jön a Chains of Freedom, a posztapokaliptikus kelet-európai stratégia

Chains of Freedom egy XCOM stílusú taktikai harcot hoz el egy sötét disztópiából, amely Kelet-Európában játszódik, elit osztagunkkal pedig az a feladatunk, hogy felgöngyölítsük az összeesküvést, amely a civilizáció összeomlásával fenyeget.

A terep, a helyzeti előnyök és az osztag összetétele elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy előrébb jussunk a Chains of Freedom ban, hiszen a közelharci lehetőségektől kezdve a hagyományos lőfegyvereken át az olyan speciális eszközökig, mint a lángszóró és az aknavetők, minden a rendelkezésünkre áll majd.Az igazság kiderítése során a rejtett erdei laboratóriumoktól kezdve egészen a komoly, erősen őrzött katonai táborokig sok helyre eljuthatunk. A fejlesztő Nordcurrent most elárulta, hogy, a játék ingyenes demóját pedig már most kipróbálhatjuk a Steam en.