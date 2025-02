Április végén érkezik PS5-re a Forza Horizon 5

Az Xbox Game Studios bejelentette, hogy a Playground Games hamarosan befejezi a Forza Horizon 5 PS5-ös portjának munkálatait, így a játék napra pontosan április 29-én meg is jelenhet majd a platformra.

Ha te is szeretnél részese lenni a történelmi pillanatnak, a játék nemcsak standard kiadásban lesz elérhető, hanem egy Deluxe és egy Premium változatban is - utóbbi 100 dollár lesz, rengeteg digitális extrát kínál, mindemellett pedigMint ismert, a Forza Horizon 5 már 2021 óta elérhető PC-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is, azonban a történelemben először a játék a Sony aktuális konzolján is ott lesz. Ha kíváncsi vagy rá, milyen formában, íme egy kedvcsináló:

