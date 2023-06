Animációs sorozat készül a legendás Syberia alapján

A kalandjátékosok között a Syberia név minden bizonnyal nem szorul bemutatásra, és bár a sorozat szebb napokat is megélt már a múltban, azért a Microids igyekszik egyre magasabbra emelni a renoméját.

Most például bejelentették, hogy a What the prod. produkciós iroda közbenjárásával egy animációs sorozatot szeretnének tető alá hozni Benoit Sokal legendás szériája alapján, amiből mindkét vállalat kiveszi majd a részét azért, hogy a lehető legjobb eredmény születhessen.A produkcióról egyelőre semmi konkrétumot nem tudunk, csak annyit, hogy, konkrét példaként pedig az Arcane: A League of Legends megoldásait emelték ki a sorból. Izgatottan várjuk az első kedvcsinálót.