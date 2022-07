Animációs sorozat készül a Grounded alapján

Bár többször is elsütötték már a mozivásznon, illetve a játékvilágban egyaránt, mégis óriási sikert aratott az Obsidian legutóbbi videojátéka, mely Grounded címmel néhány hangyaméretűvé zsugorodott kölyök történetét mesélte el.

Az Xbox Game Studios kiadásában megjelent projekt ráadásul most a filmes szakma figyelmét is felhívta, lévén a Deadline magazin értesülései szerint, amiből az Obsidian is kiveszi a részét, méghozzá olyan csapatok társaságában, mint a Waterproof Studios, az SC Productions, a Kinetic Media és a Bardel Entertainment.Egyelőre még nem tudni, hogy hol, mikor és milyen formában kerül majd bemutatásra a Grounded sorozat, de az már biztos, hogy a történet négy iskoláskorú barátról szól, akik közvetlenül a középiskola előtti nyáron felfedeznek egy technológiát, amitől hangyaméretűre zsugorodnak, így megindul túlélő akciójuk a hátsó udvaron.