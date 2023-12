Angol sztori trailert kapott a Like a Dragon: Infinite Wealth

Nagyon sok játékánál a Sega csak a megjelenéshez közeledve gondoskodik angol nyelvű előzetesekről, és ebből látható, hogy közel van már a Like a Dragon: Infinite Wealth megjelenése, mert a csapat bemutatott hozzá egy ilyen kedvcsinálót.

A kérdéses videón egy kis bemutatót kapunk arról, hogy mi vár majd ránk a sztori szempontjából a játékban, de érdemes megjegyeznünk, hogy most hallhatjuk majd először az olyan szinkronokat is, mint Daniel Dae Kim (Masataka Ebina) és Danny Trejo (Dwight Mendez).A nyugati rajongóknak tehát ez most túlzás nélkül egy nagyon fontos pillanat, de, hiszen ekkor jelenik majd meg a Like a Dragon: Infinite Wealth PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.

